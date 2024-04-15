В Севастополе два бухгалтера с подельницей похитили с банковского счета фирмы более 13 млн рублей

В Севастополе три местных жительницы предстанут перед судом за кражу с банковского счета юридического лица более 13 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе полиции города.

По версии следствия, 45-летняя местная жительница и ее 66-летняя коллега, работавшие бухгалтерами в коммерческой организации, имея доступ к системе управления банковскими счетами, решили втайне от гендиректора похитить деньги фирмы.

Для успешной реализации замысла они подыскали 47-летнюю коммерсантку. Она предоставила им свои расчетные счета для зачисления на них безнала по фиктивным договорам, затем обналичивала деньги и передавала сообщницам. В качестве платы фигурантки помогали пособнице в подготовке и сдаче налоговой отчетности по ее предприятию.

Таким образом они в период с 2014 по 2021 год похитили с банковских счетов своего работодателя более 13 миллионов рублей.

В результате проведенных обысков по местам жительства обвиняемых, их близких родственников, а также в офисе юридического лица полицейскими обнаружены и изъяты банковские документы об оплате счетов, выписки о движении денежных средств по расчётным счетам компании, скорректированные обвиняемыми таким образом, чтобы сокрыть сведения об оплате денежных средств в адрес пособницы, а также иная документация, подтверждающая их противоправную деятельность.

По ходатайству следователей на земельный участок с домом и квартиру, принадлежащие близким родственникам 45-летней обвиняемой, а также на долю в квартире, принадлежащую 47-летней пособнице, наложен арест на сумму, необходимую для возмещения причиненного ущерба.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой Севастополя обвинительным заключением переданы в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщили в пресс-службе полиции города.

Ольга Сурикова