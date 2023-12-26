В Севастополе продавщица пива присваивала деньги из кассы

В Севастополе задержали продавщицу магазина, которая подозревается в присвоении и растрате 60 тысяч рублей из кассы.

Злоумышленницей оказалась 21-летняя местная жительница, которая воспользовалась своим служебным положением и похитила 60 тысяч рублей из кассы.

Девушка работала продавцом в пивном магазине. Ей понадобились деньги и она решила воспользоваться деньгами работодателя. Так, на протяжении двух месяцев она периодически брала из кассы небольшие суммы и присваивала их. Это продолжилось до тех пор, пока в ходе проверки владелец магазина не выявил недостачу.

Подозреваемую задержали, она сразу же созналась в содеянном. И возместила причиненный ущерб в полном объеме.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Ольга Сурикова