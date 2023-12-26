 Один человек погиб в результате атаки ВСУ в Феодосии

Феодосия подверглась ночной атаке.

В зданиях, находящихся вблизи порта, повыбивало окна и стеклянные двери.

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Пригородные поезда из Феодосии в Джанкой по техническим причинам отправятся не от конечной станции, а со станции Айвазовская, подчеркнули ФГУП «Крымская железная дорога».

Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки погиб один человек, двое ранены.

Повреждения получили 6 зданий – в основном, выбиты окна.

Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых.

Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.

В Минобороны России сообщили, что повреждения получил БДК «Новочеркасск»

«Большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в Феодосии сегодня ночью в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет», — проинформировали в ведомстве.

В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет, отметили в ведомстве.

Ольга Сурикова

Фото: соцсети