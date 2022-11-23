В Севастополе эс-начальницу центра оценки качества образования осудили за присвоение денег

Суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя Регионального центра информатизации и оценки качества образования, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Установлено, что руководитель госучреждения с мая 2019 года по май 2020 года давала указание главному бухгалтеру о начислении завышенных премиальных выплат некоторым сотрудникам, которые затем перечисляли часть денежных средств на ее личный банковский счет и счет ее близкой родственницы.

Таким образом департаменту образования и науки причинен ущерб в размере более 340 тыс. рублей.

Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Кроме того, удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с обвиняемой в пользу департамента образования и науки материального ущерба в полном объеме.

Напомним, экс-директор «Севгеоцентра» обвиняется в присвоении более 1 млн рублей.

Ольга Сурикова