В ДТП на трассе Ялта-Севастополь пострадала 12-летняя девочка

И еще два человека

На трассе Ялта-Севастополь в ночь на 31 марта произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Среди пострадавших 12-летняя девочка.

«Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Honda под управлением водителя 1969 года рождения, который двигался во встречном направлении по своей полосе движения», — сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Севастополю Жанна Марголина.

Уточняется, что в ДТП получили травмы и доставлены в больницу водитель Mitsubishi и пассажиры второй иномарки – 52-летняя женщина и 12-летняя девочка.

Напомним, недавно на трассе Симферополь-Бахчисарай-Севастополь произошло лобовое столкновение, которое не обошлось без пострадавших.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю