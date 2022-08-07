В Севастополе призвали не покупать детям мопеды

В Севастополе участились случаи ДТП с участием несовершеннолетних водителей за рулем мопедов. Только за прошедшие две недели в таких ДТП двое детей получили ранения.

Всего за этот период произошло три аварии, в которых травмы получили тори человека, двое из которых дети. В этих случаях водители не имели права управления мопедами, находились без мотошлемов, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Отмечается, что за семь месяцев 2022 года на территории Севастополя произошло 51 ДТП с участием водителей мототранспорта, в которых один человек погиб и еще 57 получили ранения.

«Госавтоинспекция обращает особое внимание родителей! Не приобретайте своим детям такой опасный вид транспорта, как мопед или скутер, управление которыми без знаний правил дорожного движения и навыков вождения может привести к трагедии», — призвали в пресс-службе полиции Севастополя.

Напомним, недавно нетрезвый несовершеннолетний мопедист сбил сотрудника ГАИ после его требования остановиться.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД в Севастополе