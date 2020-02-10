В Севастополе привили от бешенства 270 кошек и собак, и 183 свиньи — от чумы

Специалисты государственной ветеринарной службы города Севастополя бесплатно провели профилактические вакцинации и обработки домашних животных.

4000 голос домашней птицы привили от болезни Ньюкасла и 1200 голов птицы — против гриппа. 183 свиньи вакцинировали против чумы.

В Нахимовском районе, в селах Камышлы, Верхнесадовое, Дальнее и в государственных ветеринарных пунктах против бешенства привито 270 голов животных, в том числе 146 собак и 124 кошки. Для исключения заболевания бешенством на карантине под наблюдением ветеринарных специалистов находилось 3 собаки. Собаки клинически здоровы – признаков бешенства не установлено.

Управление ветеринарии города Севастополя напоминает владельцам домашних и сельскохозяйственных животных о том, что выполнение указаний ветеринарных специалистов государственной ветеринарной службы о проведении мероприятий по профилактике болезней животных обязательно, а в случае невыполнения таких указаний владельцы животных несут административную ответственность.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: www.rabochy-put.ru