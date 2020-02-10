В Севастополе «Дармарка» собрала экологических активистов

9 февраля в эко-парке «Лукоморье» состоялась очередная городская «Дармарка» . Несмотря на холодную погоду, зал был полон.

Девиз «Дармарки» — приноси то, что не нужно и возьми то, что нравится. К обмену одеждой в этот раз добавились обмен книгами и растениями. Все желающие могли получить семена дерева павловнии и рекомендации как вырастить себе несколько саженцев.

Школьники Севастопольского политехнического лицея представили свой проект по раздельному сбору мусора. За мероприятие удалось собрать около трех килограммов батареек.

Активисты экологических организаций Севастополя и Симферополя провели собрание, на котором обсудили план совместной деятельности. Один из самых масштабных проектов — создание в Севастополе ботанического сада.

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