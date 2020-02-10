Пациенты на диализе не могут вовремя получить препараты

В Севастополе пациенты с хронической почечной недостаточностью, проходящие процедуру гемодиализа, не могут вовремя получить необходимые препараты. Они вынуждены ждать по 25 дней после сдачи анализов, а такая задержка представляет угрозу здоровью и жизни пациентов. Об этом рассказал председатель регионального отделения «Нефро-Лиги» Сергей Гацолаев.

Пациенты сдают анализы, которые отправляются в лабораторию в Краснодаре, результаты становятся известны только через неделю. Затем с результатами анализов пациент записывается к участковому терапевту, и попадает на примем только через две недели после записи (так как очередь). На приеме пациент получает необходимый рецепт, через 20-25 дней после анализов.

Сергей Гацолаев рассказал, что у многих пациентов из-за задержки падает гемоглобин, увеличивается уровень фосфора, повышается или, наоборот, сильно понижается уровень тромбоцитов.

Ранее в районных поликлиниках был специалист, который занимался выпиской рецептов таким больным, но эти ставки сократили. Он предлагает выделить один день в месяц, например, третий четверг каждого месяца, и одного медработника, который в течении этого дня будет выдавать рецепты пациентам на диализе.

Сергей Гацолаев обратился за помощью к депутату Заксобрания Артему Гордиенко. Тот, в свою очередь, намерен подготовить депутатское обращение на имя директора Департамента здравоохранения Сергея Шеховцова, а также в случае необходимости поднять данный вопрос на заседании профильного комитета.