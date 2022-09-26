Развожаев предложил провести отдельную подготовку охранников в школах Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня, 26 сентября, начал аппаратное совещание с упоминания трагедии в ижевской школе и обсуждения вопроса обеспечения безопасности в образовательных учреждениях города.

Губернатор подчеркнул, что в Севастополе завершили все технические мероприятия по обеспечению охраны школ. Вопрос этот также актуален и с объявленным в регионе «желтым» уровнем террористической опасности.

«Важнейшим было — качество физической защиты. На последней сессии деньги выделили дополнительно. Все мероприятия, которые запланировали, тщательно проверить. Особенно Росгвардия нам обещала качество надлежащее сотрудников ЧОПов, чтобы они реально могли реагировать на какие-то угрозы», — дал он поручение соответствующим службам.

Губернатор добавил, что в Ижевске городские власти отчитались о том, что все необходимые меры безопасности были соблюдены, но это не уберегло от трагедии.

«И двое охранников было в школе и оба погибли. Поэтому, может, нужна какая-то отдельная подготовка для людей, которые будут у нас в школах дежурить. Понятно, что непосредственно специалистами Росгвардии и силовых ведомств по ряду обстоятельств мы не можем снабдить, но, тем не менее, те, кто там дежурит, должны быть дополнительно подготовлены», — высказал глава Севастополя свое предложение.

Напомним, сегодня, 26 сентября, в школе в Ижевске ее бывший выпускник устроил стрельбу. По данным Следственного комитета, число жертв уже достигло 15, среди них 11 детей. Ранены 24 человека — 22 ребенка и 2 взрослых.

Ольга Сурикова