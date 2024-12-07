В Севастополе приставы передали на фронт три конфискованных автомобиля

Три иномарки Hyundai Elantra, Hyundai Accent и Kia Ceed — конфискованные по решению суда— отправятся в зону проведения СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Крыму и Севастополю.

Автомобили принадлежали жителям города, которые были осуждены за езду в нетрезвом виде. Водители были лишены прав, будучи уже ранее судимыми за вождение в нетрезвом виде. А их машины будут теперь служить нуждам СВО.

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Как ранее сообщалось, из Севастополя в зону СВО отправили конфискованные судом УАЗ 31514 и Mercedes-Benz GL 500 — прежние владельцы лишились машин за езду в нетрезвом виде.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: ГУ ФССП России по Республике Крым и г. Севастополю