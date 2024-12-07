Мошенники рассылают россиянам приглашения на «Кремлевскую елку» – полиция

Россиянам массово рассылают сообщения в мессенджерах с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты известных исполнителей или на большие праздничные мероприятия, в том числе на «Кремлевскую елку».

«Для участия в розыгрыше аферисты предлагают пользователям перейти по специальной ссылке для составления заявки, которая приводит на фишинговый сайт, где предлагается ввести персональные и платежные данные якобы для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша», – предупредили в МВД.

В этой связи правоохранители настоятельно рекомендуют отказываться от участия в любых акциях и розыгрышах, где требуется вводить личные данные и платежную информацию.

Ольга Сурикова

Фото: mtuf.ru

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