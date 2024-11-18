Дорогостоящий Mercedes отправят из Севастополя в зону СВО

Из Севастополя в зону СВО отправили конфискованные судом УАЗ 31514 и Mercedes-Benz GL 500 — прежние владельцы лишились машин за езду в нетрезвом виде, сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП России по Республике Крым и городу Севастополю.

В ведомстве пояснили, что владелец автомобиля был осужден за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда его лишили водительских прав и конфисковали принадлежавший ему кроссовер Mercedes-Benz GL 500 4Matic. Аналогичное решение было принято и в отношении владельца УАЗ 31514, который также лихачил пьяный за рулем.

Сейчас оба автомобиля уже переданы представителям воинской части Минобороны России для дальнейшей отправки бойцам, находящимся в зоне СВО.

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Ольга Сурикова

Фото: ГУ ФССП России по Республике Крым и г. Севастополю