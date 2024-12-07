В Госдуме предложили устраивать в школах дни без домашних заданий

Такую идею выдвинули в ходе разговора с учителями, родителями, экспертами в комитете Госдумы по просвещению. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Инициативу выдвинули в рамках работы над снижением учебной нагрузки на детей, предложения для достижения этой цели комитет будет собирать до 15 декабря. Помимо этого, участники заседания предложили не задавать школьникам материалы для самостоятельной подготовки дома, если его не проходили на уроке.

По словам главы комитета Ирины Белых, родители школьников жалуются на нехватку свободного времени у их детей. У младшеклассников выполнение домашних заданий занимает около 3-х часов день, а у учеников средней и старшей школы – более 3,5 часов. В результате детям некогда отдыхать, заниматься увлечениями, общаться с родными и друзьями, как, впрочем, и их родителям.

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Ольга Сурикова