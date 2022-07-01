В Севастополе будет презентован первый сериал «Билет в будущее» о профориентации молодёжи

Премьера проекта запланирована на осень 2022 года, её фонд гуманитарных проектов. Подросткам Крыма и Севастополя наглядно и в доступной форме покажут важность выбора профессии.

Производством будущего веб-сериала занимается одна из самых профессиональных на российском телерынке студий.

«Чтобы помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии, мы решили поговорить с молодежью на, пожалуй, самом популярном сегодня языке – языке сериалов. Героями первого сезона станут люди, которые смогут замотивировать и вдохновить, поделиться своим драйвом и увлечением, зажечь профессиональной харизмой. Пожалуй, сложно найти в одном проекте столько пользы и неравнодушных к своему делу людей», рассказал директор фонда гуманитарных проектов, член общественной палаты РФ Иван Есин.

Съемки нового проекта уже завершены, и близится к концу период постпродакшена. Уже осенью 2022 года первый сезон будет официально презентован в 23 регионах (в том числе и на полуострове), а познакомиться с харизматичными героями проекта смогут зрители федеральных каналов, подписчики аккаунтов «Билет в будущее», российские школьники и их родители по всей стране.

Героями сериала стали представители разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство и многое другое. В каждой серии зритель познакомится с личной историей труда и успеха, а также сделает для себя ряд неожиданных открытий относительно привычных профессий. В отличие от традиционных развлекательных сериалов «Билет в будущее» окажет практическую пользу молодым зрителям и поможет взглянуть на профессии глазами увлеченных и успешных людей.

Дарья Тимофеева

Фото: фонд гуманитарных проектов