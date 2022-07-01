Севастопольские колледжи получили грант на новые мастерские

Откроют 11 новых мастерских

В Севастопольском профессиональном художественном колледже в августе этого года должны открыться четыре новых мастерских. Студенты смогут в них практиковаться студенты такие направления, как ремесленная керамика, дизайн интерьера, графический дизайн и цифровой модельер, сообщили в пресс-службе правительства города.

Образовательная организация получила на эти цели грант в размере 23 млн рублей в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». Он направлен на то, чтобы повышать конкурентоспособность профобразования.

И.о. директора департамента образования и науки Лариса Сулима отметила, что за последние годы серьезно укрепилась материально-техническая база учреждений образования, особенно колледжей.

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» Севастополю выделено на 2022-20214 годы более 135 млн на оснащение мастерских современным оборудованием.

«В этом году у нас в программе участвует четыре колледжа, мы открываем 11 мастерских. Рассчитываем открыть мастерские к 1 сентября», — рассказала Сулима.

Севастопольский профессиональный художественный колледж — один из четырех участников проекта. Так, в учебном заведении для студентов специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» откроется мастерская по ремесленной керамике на семь рабочих мест. В помещении установят современное профессиональное оборудование: сушильные шкафы, печи для обжига керамики, гончарные круги, табуреты для гончарных кругов и многое другое. Мастерская станет единственной подобной не только в Севастополе, но и в Крыму.

Мастерская по графическому дизайну будет рассчитана на 25 рабочих мест, в ней будут доступны графические планшеты, компьютеры с современным программным обеспечением, многофункциональные устройства и прочее оборудование. Также студенты смогут работать в мастерской по дизайну интерьера. В помещении на 25 мест установят плоттер, компьютеры с прогрессивным программным обеспечением «AliveColors» — многофункциональным графическим редактором.

Для обучающихся по специальностям «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» и «Художник по костюму» откроют мастерскую по компетенции «Цифровой модельер». В ней применять знания на практике смогут одновременно 25 человек с помощью современного профессионального компьютерного оборудования и программного обеспечения «САПР Грация». Программа обеспечивает бесперебойную параллельную работу всех модулей — конструирования, формирования раскладок и трехмерной визуализации, а также высокую точность конструирования и измерений, 2D и 3D визуализацию.

Новые мастерские, кроме Севастопольского профессионального художественного колледжа, в этом году откроются также в Севастопольском колледже сервиса и торговли, Педагогическом колледже и Севастопольском торгово-экономическом колледже.

Напомним, вице-спикер Законодательного Собрания Илья Журавлев предложил возродить систему советского профтехобразования.