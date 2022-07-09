В Севастополе пришлось эвакуировать женщину с Яшмового пляжа

Катером

В Севастополе вечером 7 июля женщине, отдыхавшей на Яшмовом пляже, понадобилась помощь спасателей. Инцидент произошел около 16:30.

В ГКУ Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты, куда поступило сообщение с просьбой о помощи, рассказали, что женщина чувствовала себя плохо, не могла самостоятельно передвигаться. К месту происшествия вышел катер с дежурной сменой поисково-спасательного подразделения «Балаклава».

Отдыхающей была оказана первая помощь, ее транспортировали на носилках к катеру, которым эвакуировали и передали бригаде медиков.

Напомним, в Севастополе пришлось спасать отдыхающих с дикого пляжа в парке Победы.

Ольга Сурикова