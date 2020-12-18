В Севастополе приостановят индексацию зарплат госслужащим

Индексация приостановлена на год

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев внес в Законодательное собрание Севастополя законопроект о приостановке индексации зарплат госслужащим, говорится на сайте правительства города.

Индексация окладов будет приостановлена до 1 января 2022 года.

«Федеральным законом закреплен принцип единства правовых организационных основ федеральной гражданской службы и государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации.

На основании этого разработан проект закона, в соответствии с которым, мы приостанавливаем индексацию заработной платы госслужащим с 2021 года», – сказал директор Департамента финансов Владимир Штоп.

Напомним, на сессии Законодательного собрания Севастополя был принят закон о начислении заработной платы спикеру, его заместителям и главам комитетов. Теперь севастопольские законодатели сравнялись со своими коллегами в большинстве российских регионов.