В Севастополе задержали пьяного дебошира, который отказывался оплачивать счет в ресторане

Мужчина пил, ел в ресторанах, устраивал скандал и уходил

В Севастополе задержан мужчина, который взял в привычку плотно ужинать в кафе и уходить со скандалом, не заплатив, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии в Севастополе.

Росгвардию вызвали сотрудники кафе после того, как один из посетителей после обильного ужина в пьяном состоянии устроил дебош, отказавшись оплачивать свой счет. Мужчина начал провоцировать сотрудников кафе на конфликт и ругаться матом. Администратор нажала «тревожную» кнопку.

Как выяснили правоохранители, накануне этот мужчина точно также поступил в другом ресторане города, оставив неоплаченным крупный счет.

Сотрудники Росгвардии задержали 60-летнего хулигана и доставили его в ОМВД России по Ленинскому району для дальнейшего разбирательства.

Напомним, в одной из больниц Севастополя в ответ на просьбу медперсонала надеть маску мужчина устроил дебош.