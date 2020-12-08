Депутаты Заксобрания вернули зарплаты своим коллегам

Зарплату будут получать только часть депутатов

Сегодня на сессии Законодательного собрания Севастополя был принят закон о начислении заработной платы спикеру, его заместителям и главам комитетов. Теперь севастопольские законодатели сравнялись со своими коллегами в большинстве российских регионов.

Как уже сообщалось, в Закс было внесено два законопроекта о зарплатах депутатов.

Инициатива оплаты работы главам партийных фракций поддержана не была

«Внутрипартийная деятельность должна оплачиваться партиями, но не бюджетом», – сказал спикер Владимир Немцев.

Представляющий законопроект на сегодняшнем заседании Евгений Дубовик высказался за то, что зарплату должны получать не только главы комитетов, спикер и его замы, а все депутаты без исключения. Это, по его мнению, является залогом их эффективной работы, пишет «Новый Севастополь».

Однако его коллега-депутат Михаил Чалый призвал не впадать в крайности и поддержать уже подготовленный законопроект, оптимальный и принятый в большинстве регионов.

«Нагрузка депутатов, выполняющих еще и управленческие функции, несравнима с нагрузкой остальных членов парламента», – подчеркнул Чалый.

Также он напомнил причину, по которой севастопольские депутаты остались ранее без зарплат. В бюджете 2018 года правительство экс-губернатора Дмитрия Овсянникова «урезало» финансирование заксобрания почти в вдвое. У депутатов был выбор либо отказаться от своих зарплат, либо сократить зарплаты сотрудников аппарата, что парализовало бы его работу.

«Заксобрание превратилось бы в орган декоративный и беспомощный. Понятно, что это была голубая мечта господина Овсянникова, но сбыться ей было не суждено», – сказал Михаил Чалый.

Теперь, чтобы вернуть себе зарплаты, депутатом пришлось пройти процедуру согласования Минфином РФ.

За законопроект проголосовали 15 депутатов. Против высказались авторы альтернативного проекта – коммунисты.