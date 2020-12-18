Путин успокоил севастопольцев

Проблема с водой будет решена

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что государством выделяются необходимые средства для решения проблемы с дефицитом воды в Крыму и Севастополе.

Он выразил надежду, что город-герой не почувствует нехватку воды.

«Сейчас проводятся геологические исследования, часть водозабора перенаправляется. Севастополь, надеюсь, в ближайшее время этих ограничений чувствовать не будет. Но это касается всего Крыма. Судя по всему, собственных запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно. Просто этим и в советское время, а тем более во время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко», – сказал президент, передает «РИА Новости Крым».

Что касается опреснения морской воды, то Путин, скептически относится к этой идеи по причине ее дороговизны, что может повлечь повышение тарифов на водоснабжение. По его данным, источником качественной пресной воды могут стать обширные запасы в недрах Азовского моря.

«Все это в совокупности дает мне основания сказать, что эту проблему мы решим, соответствующие средства выделяются. Безо всяких сомнений, на этом государство экономить не будет, даже не сомневайтесь», – подчеркнул Путин

Напомним, в Севастополь стали подавать воду из озера на горе Гасфорта.

Фото: sevas.com