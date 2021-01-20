В Севастополе от коронавируса скончались шесть человек за сутки

Планка по количеству заболевших опустилась

В Севастополе по состоянию на утро 20 января зарегистрировано 95 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

80 человек выписаны после выздоровления.

Умерли шесть человек в возрасте от 62 лет до 81 года. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 8611 человек. В настоящий момент выздоровели 7778 человек, 335 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 300 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 179 человек. Под наблюдением находится 669 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Прививку от COVID-19 получили 1742 человека, второй этап вакцинации прошли 539 человек, в настоящее время это учителя и медицинские работники.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.