В Севастополь из Донецка эвакуировано еще 70 человек

Почти все дети

В Севастополь 22 марта прибыла еще одна группа беженцев, большая часть из которых дети. К губернатору Михаилу Развожаеву обратился за помощью министр транспорта ДНР и МЧС ДНР.

«23 ребенка, 14 сопровождающих и 37 спортсменов возрастом от семи до 17 лет были направлены на границу Ростовской области – оттуда их забрали севастопольские волонтеры. На сегодняшний день жители Донецка размещены в комплексе «Акваделюкс»», — сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Ожидается, что в ближайшее время они будут осмотрены медиками.

Среди эвакуированных есть выпускники, заканчивать школу они будут уже здесь. В учебные заведения будут определяться и другие юные дончане.

Напомним, в учебные заведения Севастополя уже зачислено более 50 детей из ДНР и ЛНР.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя