В Севастополе откроются новые отделения и появится конная полиция

Вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев отметил, обратившись к начальнику полиции города Павду Гищенко, что ровно год назад было создано отделение полиции в Инкермане. Ожидается также открытие отделения в бухте Казачья. Депутат задал вопрос насчет сроков открытия данных отделений.
По словам Павла Гищенко, УВМ и МРЭО официально откроются во втором квартале текущего года. Все готово и построено для открытия.
«Осталось доделать незначительные вещи, такие как вывеска и прочее. Что касается Ленинского райотдела, он находился в аварийном состоянии в 2017 году. Сейчас мы привели здание в соответствие всем нормам. В мае-июне запланировано открытие. В Балаклаве сотрудники также работали в полуразваленном помещении много лет, не было нормальной дежурной части. Проведена реконструкция, вопрос решен и во втором квартале открываем также отдел в Балаклаве. В Инкерманский отдел идет завоз мебели и его открытие тоже запланировано на второй квартал. В проекте бухта Казачья. Думаем над быстровозводимыми конструкциями, это будет компактный отдел на 40 человек с камерой содержания, чтобы нарушителей держали в бухте Казачья и не возили в Гагаринский район. Отдел в Казачке планируется открыть в марте следующего года», — прокомментировал Павел Гищенко.
Добавив, что землю в бухте Казачья под строительство отдела уже нашли. Участок находится в центре Казачки и будет доступен. Начать строительство хотят уже в этом году.
Также начинается возведение помещения для содержания лошадей, так как в планах в этом году открытие центра кинологии, а также кавалерии. Для крымских условий конные патрули нужны.
Кристина Ветер
Фото: яндекс дзен