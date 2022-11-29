Крым подаст иск об ущербе к Украине после спецоперации

Крым не может подать иск к Украине по возмещению ущерба пока идет военная спецоперации. Об этом заявил председатель Госсовета республики Крым Владимир Константинов.

«Сегодня подать иск и получить отказ от Украины – это практически невозможно технически, мы понимаем, пока идет СВО… Тем не менее вся работа первичная проделана, все остальное – экспертизы и заказы – уже должны проходить в рамках судебных разбирательств», – подчеркнул он, пишет «Интерфакс».

При этом Константинов предположил, что может сложиться так, что «апеллировать не к кому будет».

Крымская рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного полуострову Украиной, в марте направила в правительство республики подготовленный иск о водной блокаде 2014 года для подачи в Арбитражный суд. Ущерб оценили в 152 млрд рублей.

Власти Крыма с 2019 года ведут подсчет ущерба, понесенного за период нахождения полуострова в составе Украины и после присоединения к РФ. Итогом работы должны стать несколько исков в суд, первый – по перекрытию Украиной воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

С августа 2021 года Следственный комитет РФ расследует уголовное дело об экоциде (статья 358 УК РФ) по факту водной блокады полуострова.

Ольга Сурикова