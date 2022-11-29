Вынесен приговор участнику группы, которая отбирала квартиры у стариков

В Севастополе вынесен приговор в отношении участника организованной группы, которая похищала недвижимость престарелых граждан. Ему вынесено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как уже ранее сообщалось, руководили этой группой инспектор ППС и участковый Гагаринского района.

В июле 2019 года и июне 2020 года подсудимые убедили двух местных жителей, страдающих психическими расстройствами, выдать доверенности на имя обвиняемого на право управления и распоряжения всем своим имуществом.

В дальнейшем на основании фиктивных договоров купли-продажи две квартиры первого потерпевшего, а также квартира и земельный участок второго потерпевшего перешли в собственность родственниц организаторов группы.

Также они приобрели фиктивное свидетельство о регистрации брака между первым потерпевшим и одинокой пенсионеркой 1949 года рождения. После смерти женщины они начали подготовку документов, чтобы завладеть ее квартирой, однако их успели задержать.

Кроме того, они успели убедить одинокую пожилую женщину 1934 года рождения заключить с обвиняемым предварительный договор купли продажи ее квартиры. Обвиняемые собирались получить право собственности на квартиру женщины после ее смерти, предъявив в суде предварительный договор купли-продажи, видеозапись и расписку. Но пенсионерка в июле 2020 года продала свое жилье племяннице.

Судебное рассмотрение уголовного дела в отношении других участников группы продолжается.

Прокуратурой направлены два исковых заявления о признании недействительными договоров купли-продажи квартир и земельного участка, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Ольга Сурикова