В Севастополе приняли региональный кешбэк за детские путевки в лагеря

На эти цели предусмотрели почти миллион рублей

Родители смогут получить частичный возврат средств за приобретенные путевки в детские оздоровительные лагеря Севастополя. Данное решение было принято 21 июля правительством города.

На заседании уточнялось, что частичная компенсация за оплаченный детский отдых будет возмещаться в размере 15% и только за путевки, приобретенные в бюджетных государственных учреждениях Севастополя.

В департаменте образования на компенсацию затрат на отдых для детей заложено уже 930 тысяч рублей, поэтому дополнительных средств не придется выделять.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что региональный кешбэк будет действовать наравне с государственным, где предусмотрена компенсация до 50% или до 20 тысяч рублей в зависимости от стоимости путевки.

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Напомним, в России с 31 марта 2022 года стартовала программа детского туристического кешбэка. Акция продлится до 31 августа 2022 года. Максимальная сумма кешбэка составит 50 % от стоимости путевки и может быть до 20 тыс. рублей. Обязательное условие — оплата путевки картой «Мир».

Ольга Сурикова