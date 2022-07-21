В Севастополе на борьбу с хакерами направили почти 19 млн рублей

Обновят ПО

Правительство Севастополя перераспределило бюджетные деньги и выделило дополнительные средства на усиление информационной безопасности города, а также обеспечения функционирования критической информационной инфраструктуры и социально значимых государственных систем.

В своем докладе директор департамента цифрового развития Севастополя Александра Осипова подчеркнула, что им необходимо 18,7 млн рублей на обновление программного обеспечения в связи с участившимися хакерскими атаками.

«Речь идет о подключении нашей защищенности передачи данных к федеральной госСОПКЕ, установке датчиков проникновения на различные вредоносные ПО. Это связано также с кратным увеличением атак и инцидентов с информационной безопасностью, а также необходимостью защиты персональных данных наших жителей, пользователей информационных систем», — пояснила глава департамента.

Предложение было поддержано правительством на заседании.

ГосСОПКА — Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

Напомним, с начала специальной военной операции сайт правительства Севастополя подвергался хакерским атакам.

Ольга Сурикова