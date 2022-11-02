В Севастополе можно будет строить без генплана и ПЗЗ до 2025 года

Правительство Севастополя планирует продлить срок выдачи и подготовки документов, разрешающих строительство без принятых правил землепользования и застройки, и генплана, до 2025 года.

Соответствующее постановление размещено на сайте городских властей. Документ уже прошел оценку регулирующего воздействия.

В проекте постановления говорится, что в Севастополе до 2025 года можно будет принимать проекты планировки территории без наличия утвержденного генплана. Также планируется продлить до 2025 года срок выдачи градостроительных планов земельных участков и разрешений на строительство без наличия принятых правил землепользования и застройки.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в июне 2022 года сообщал, что проект Генплана Севастополя может появиться к концу текущего года.