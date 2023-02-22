В Севастополе взяточник не смог отбиться от наказания

Экс-директор Севавтодора Виталий Узлов заплатит государству 510 тысяч рублей, которые он получил в виде взятки. Его вторую апелляцию не утвердили.

Напомним, с октября по декабрь 2016 года осужденный заключил от имени предприятия 29 гражданско-правовых договоров поставки строительных материалов, продукции, асфальтобетонной смеси, аренды спецтехники, за что получил взятку и бесплатное проживание в квартире на общую сумму 510 тысяч рублей.

Примечательно, что обвинительный приговор Узлову вынесли еще в 2019 году. Тогда ему дали 7 лет условно, после чего он подал апелляцию, проиграл ее и получил уже 5 лет общего режима. Тем не менее, он не оставил попыток уйти от наказания и все это время шли судебные тяжбы.

Дмитрий Островский