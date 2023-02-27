В Севастополе Студенческий сквер переименуют в сквер героев СВО

С инициативой о переименовании Студенческого сквера в парке Победы выступил благочинный Севастопольского округа Сергий Халюта. Его идею поддержали общественные организации города. Об этом в ходе заседания правительства города сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, теперь должно пройти заседании топонимической комиссии и по итогам создано поручение губернатора.
Развожаев также пообещал, что после получения сквером нового звания имени героев СВО он будет благоустроен в соответствии с высокими регалиями.
Ольга Сурикова
Фото: yandex.ru