В Севастополе Студенческий сквер переименуют в сквер героев СВО

С инициативой о переименовании Студенческого сквера в парке Победы выступил благочинный Севастопольского округа Сергий Халюта. Его идею поддержали общественные организации города. Об этом в ходе заседания правительства города сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, теперь должно пройти заседании топонимической комиссии и по итогам создано поручение губернатора.

Развожаев также пообещал, что после получения сквером нового звания имени героев СВО он будет благоустроен в соответствии с высокими регалиями.

Ольга Сурикова

Фото: yandex.ru