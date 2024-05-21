Женщина погибла от удара дроном в Белгородской области

Дроном-камикадзе ВСУ атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира.

Инцидент произошел рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе.

«К большому горю, есть погибшая – в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Все, кто находился в автомобиле, получили различные ранения: свекровь погибшей с открытой черепно-мозговой травмой бригадой скорой доставлена в областную клиническую больницу, свекр и муж с осколочными ранениями разных частей тела – в городскую больницу №2 города Белгорода, уточнил глава региона.

Напомним, недавно после атаки дрона-камикадзе в Белгородской области погибли женщина и 4-летний ребенок.

Ольга Сурикова