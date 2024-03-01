Севастопольца задержали за дискредитацию российских военных и добровольцев, участвующих в СВО

В Севастополе задержан местный житель за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации и добровольцев, участвующих в СВО, сообщает пресс-служба полиции города.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю обратили внимание на комментарии одного из пользователей в тематическом интернет-сообществе, которые были направлены на дискредитацию ВС России, а также добровольческих формирований, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Личность комментатора была установлена. Им оказался 26-летний житель Севастополя, который сознался в содеянном.

На него составлен админпротокол за «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях».

Ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. В ближайшее время собранные сотрудниками полиции материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

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Ольга Сурикова