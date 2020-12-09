В Балаклаве вернули газ после аварии

Тысячи людей остались без газа и тепла в домах

Сегодня в 8 утра началось подключение газа в Балаклаве после аварии на газопроводе. Такую информацию озвучивают все службы и ведомства города, причастные к ликвидации последствий прорыва газоснабжения.

К 19.20 8 декабря появились сообщения о том, что восстановительные работы завершены, проводилась опрессовка газопровода и пробный пуск газа.

«В целях обеспечения безопасности работы по газоснабжению после 20:00 проводить запрещено. Работы по пуску газа в домах продолжатся утром», – сообщили пресс-службы правительства и МЧС города.

По уточненным данным без газа остались 1192 абонента – это 8 многоквартирных домов и 353 частных. Список улиц «Севкор» сообщал ранее.

По предварительной информации, прорыв газопровода произошел во время прокладки водовода из Кадыковского водохранилища.

У тром возобновлено газоснабжение в сети, подан газ на котельную и все дома частного сектора, осуществлён пуск газа в два многоквартирных дома: Ракетная, 8 и Невская,5.

Сегодня продолжены работы по подключению оставшихся домов по адресам: ул. 40 лет октября 34, Коммунаров 4, Коммунаров 17, Коммунаров 19, Невская 1-1б, Молодогвардейцев 24.