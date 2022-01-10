В Севастополе 7 детей-сирот смогли получить квартиры после решения суда

Суд обязал капстрой
В Севастополе в преддверии Нового года семь детей-сирот получили квартиры. Власти города предоставили им жилье только после решения суда.
Эти молодые люди не смогли получить ключи от квартир в установленный законом срок.
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«Судебные приставы возбудили исполнительные производства и в результате проведенной работы по реализации прав детей-сирот Департамент капитального строительства города Севастополя заключил договор социального найма с молодыми людьми и вручил ключи от благоустроенных квартир», — сообщили в пресс-службе управления ФССП города.
Ольга Сурикова