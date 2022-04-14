В Севастополе пресекли сброс отходов в Юхариной балке

У водителя эвакуировали грузовик

В Севастополе сотрудники ГИБДД снова пресекли незаконный вывоз отходов в Юхариной балке.

Экипаж ДПС остановил крупногабаритное транспортное средство, у которого, кроме отсутствия документов на перевозимый груз, выявлены нарушения требований по безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе ведомства.

У водителя удалось выяснить, что сбросить отходы он планировал в районе Монастырского шоссе.

Сотрудники Госавтоинспекции оповестили работников Севприроднадзора для принятия мер по линии природоохранной деятельности.

В отношении водителя составлено 5 административных материалов.

При этом сам грузовик был эвакуирован на спецстоянку ГБУ «Севастопольский автодор», у него были выявлены проблемы с тормозами.

Напомним, еще несколько грузовиков были остановлены в Юхариной балке при попытке сбросить отходы.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе