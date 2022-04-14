В Севастополе пресекли сброс отходов в Юхариной балке

У водителя эвакуировали грузовик
В Севастополе сотрудники ГИБДД снова пресекли незаконный вывоз отходов в Юхариной балке.
Экипаж ДПС остановил крупногабаритное транспортное средство, у которого, кроме отсутствия документов на перевозимый груз, выявлены нарушения требований по безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе ведомства.
У водителя удалось выяснить, что сбросить отходы он планировал в районе Монастырского шоссе.
Сотрудники Госавтоинспекции оповестили работников Севприроднадзора для принятия мер по линии природоохранной деятельности.
В отношении водителя составлено 5 административных материалов.
При этом сам грузовик был эвакуирован на спецстоянку ГБУ «Севастопольский автодор», у него были выявлены проблемы с тормозами.
Напомним, еще несколько грузовиков были остановлены в Юхариной балке при попытке сбросить отходы.
Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе