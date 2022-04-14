Крейсер «Москва» сохранил плавучесть и будет возвращен в порт

Причины возгорания уточняются

На ракетном крейсере «Москва» удалось локализовать возгорание, ракетное вооружение не пострадало, говорится в заявлении минобороны России.

«Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены. Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено», – уточнили в ведомстве.

Сейчас принимаются меры по буксировке крейсера в порт. Причины возгорания выясняются.

Напомним, ранее появилось сообщение о взрыве боекомплекта на ракетном крейсере «Москва».

Ольга Сурикова