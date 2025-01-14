Что за праздник Старый Новый год

В ночь с 13 на 14 января россияне встретили старый Новый год. Традиция эта возникла в советское время и до сих пор жива.

Итак, причина двух праздничных дат — в разных календарях. Первый ввел 1 января 45 года до нашей эры римский император Гай Юлий Цезарь. Юлианский календарь существовал полторы тысячи лет. 15 октября 1582 года в католических странах начало действовать новое летоисчисление. Этот календарь получил название григорианского, в честь папы римского Григория XIII. Разница между двумя календарями была не только в количестве дней, но и в качестве. Юлианский заметно уступал в точности григорианскому, созданному средневековыми учеными.

Новый календарь

Долгие годы Россия жила по юлианскому летоисчислению. Это создавало неудобства в отношениях с европейскими странами. В феврале 1918 года власти Советской России издали указ о переходе на григорианский календарь. В итоге прежние, привычные праздничные и важные даты «съехали» на 13 дней вперед. В том числе и наступление Нового года, переместившееся на 14 января. Календарь сменился, но привычки остались. Так возникла необычная традиция встречать Новый год дважды — не только 1 января, но и 14 января.

При этом Старый Новый год существует и за пределами нашей страны. Его отмечают в Сербии и Греции, Черногории и Румынии, некоторых других странах. Называется праздник везде по-своему. В Черногории — Правильный Новый год, в Сербии — Малое Рождество, в Греции — день святого Василия.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города