Началось строительство двухуровневой развязки на Ялтинском кольце

Объезд будет организован через Ялту
Сейчас строители ведут подготовку к масштабной стройке. Работы по возведению двухуровневой развязки начнутся уже в этом году.
В Балаклаве несколько улиц станут главными путями объезда, так как подъезды к развязке будут перекрыты. Правительство Севастополя подписало соглашение с «Росавтодором», по которому обязуется в два раза увеличить количество ровных и качественных дорог в ближайшие 5 лет, передает телеканал «Вести».
Сейчас идет подготовка улицы Ракетной, укладывается новый асфальт, тротуары – скоро она станет главной объездной вокруг Ялтинского кольца. Далее подготовят улицы Драпушко, Кирова, Невская.
«Мы готовим комфортный объезд для гостей города, жителей города, в том числе через Балаклаву», – объяснил Андрей Жиренкин, замдиректора по производству ГБУ “Севавтодор”.
Напомним, также был представлен проект реконструкции набережной парка Победы и второй очереди его благоустройства.
Ольга Сурикова
Фото: Алексей Дудаков