Севастопольца будут судить за «минирование» ночного клуба

«Ровно в полночь в клубе всё рванёт!»— так севастополец решил в Новый год отомстить клубу, в который его не пустили

32-летний местный житель в предновогодние дни решил отдохнуть в ночном клубе. Но на входе он не прошел фейс-контроль и затаил обиду.

Мужчина разработал и реализовал хитрый план мести: купил б/у телефон, взял другую симку (чтобы не светить свою) и 31 декабря, за час до боя курантов, звонит в 112 и загадочно шепчет: «Ровно в полночь в клубе всё рванёт!».

После звонка сим-карту выбросил, а телефон оставил себе. Клуб эвакуировали после угрозы взрыва, праздник был под угрозой срывы. Однако оперативникам удалось установить обиженного «минера», сообщает пресс-служба полиции Севастополя.

На него возбуждено уголовное дело. За такую выходку ему светит до пяти лет колонии.

Как ранее сообщалось, в Севастополе подростка будут судить за лже-минирование школы.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai