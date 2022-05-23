В Севастополе представили оригинальную сценическую версию «Золушки»

Казалось бы, чем может удивить постановка знакомой нам с детства сказки «Золушка», сюжет которой и взрослые и дети знают наизусть.

Однако, удивить зрителей удалось режиссеру из Санкт-Петербурга Василию Заржецкому, который на сцене Севастопольского театра юного зрителя превратил постановку «Золушки» в феерию музыки и танца, а также искрометного юмора и оригинальных решений.

Поражает все — и постановка, отсылающая нас к легендарному балету Прокофьева, и оригинальные режиссерские находки. Так, вместо феи появляется фей, а актера на роль Принца выбирают на сцене посредством детской игры «Камень, ножницы, бумага».

Режиссер перенес действие Золушки в балетный класс: актеры – ученики, а в роли наставницы выступает злая мачеха. Получается своеобразный спектакль в спектакле. Ведь юные танцоры как бы распределяют между собой роли и начинают играть героев сказки. В конце спектакля мы видим, как уставшая балерина, исполняющая роль Золушки, скидывает с себя пуанты и отдыхает. А потом снова в класс возвращается злая мачеха-преподавательница хореографии и актеры – исполнители главных ролей приступают к занятиям.

Декорации соответствуют общей атмосфере балетного класса и вместе с тем отсылают нас к барочной Франции, где и была написана классическая сказка Шарля Пьеро.

Юные зрители смотрят спектакль с огромным интересом, то завороженно следя за романтичной историей любви Принца и Золушки, то громко смеясь над дурачеством главных героев. А заинтриговать столь привередливую аудиторию, как дети младшего школьного возраста, дело сложное.

Режиссер представил и оригинальный образ Золушки. Она не жертва обстоятельств, которую притесняет мачеха и злые сестры, а современная сильная волевая девушка, готовая бороться за свое счастье.

«Фею, конечно, можно ждать очень долго, верить в чудо. Это, безусловно, очень важно для любого человека, но каждый человек в этой жизни пробивает себе какую-то свою дорогу, свой путь сам, своими собственными силами. И чувство, свойство оптимизма — очень главное для него, оно ведущее. Самое главное, чтобы эта дорога оказалась чистой, правильной и верной, именно дорогой добра, а не дорогой зла», — уверен режиссер Заржецкий.

Дарья Тимофеева

Фото: Пресс-служба СевТЮЗ