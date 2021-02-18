В Севастополе представили форму местных спортсменов

Дефилировали чемпионы по акробатическому рок-н-роллу.

В Севастополе презентовали полный комплект парадной спортивной экипировки спортивных сборных команд города. Фирма-изготовитель занимается экипировкой сборных команд России, рассказал начальник управления по делам молодежи и спорта правительства РФ Сергей Резниченко.

Моделями выступили мастера спорта России по акробатическому рок-н-роллу, чемпионы России Роксена Ньоне и Николай Мальцев.

Резниченко отметил, что форма выполнена в общероссийском стандарте, но с использованием севастопольской символики – герба и названия Севастополь.

Презентация, как сообщает пресс-служба правительства города, прошла в рамках встречи вице-губернатора Игоря Михеева и начальника управления по делам молодежи и спорта Сергея Резниченко с руководителями спортивных федераций города по базовым видам спорта.

Напомним, у Севастополя есть перспективные планы стать регбийной столицей юга России.

Ольга Сурикова