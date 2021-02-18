Севастопольцы за 2020 год удвоили объем сбережений на вкладах в банках

Севастопольцы по старинке доверяют банкам

К началу 2021 года жители и организации Севастополя разместили на счетах в банках более 52,5 млрд рублей. За год увеличение этого показателя составило 18%, что почти в два раза выше уровня 2019 года, говорится на сайте центробанка.

Депозиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличились на 23% и 44% соответственно.

«Высокому темпу роста средств на банковских счетах способствовали, в первую очередь, реализация стабилизационных мер федеральной и региональной поддержки населения и бизнеса, а также федеральных целевых программ», – считает управляющий отделением Севастополь Михаил Бежан.

Кроме того, по его мнению, банковский вклад остается популярным среди жителей Севастополя, как понятный и надежный инструмент сбережений.

На вклады граждан пришлось более 71% от общего объема привлеченных банками средств. В сравнении с предыдущим годом население Севастополя увеличило накопления в банках на 14%.

Напомним, в августе 2019 года сотрудник банка похитил из оставленного в депозитарии металлического ящика принадлежащие жительнице Севастополя денежные средства в размере 3,9 млн рублей. За что получил три года колонии.

Ольга Сурикова