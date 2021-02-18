В Севастополе открыто новое здание прокуратуры и музей

Стройка проводилась за счет федерального бюджета

В Севастополе 17 февраля открыто новое административное здание прокуратуры города, которое располагается по ул. Советская, 37 – рядом с основным корпусом ведомства.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в открытии приняли участие заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть, прокурор Севастополя Марк Большедворский, губернатор города Михаил Развожаев, работники прокуратуры.

Строительство корпуса начато в ноябре 2019 года и проведено за счет средств федерального бюджета. Здание насчитывает 3 этажа с кабинетами и имеет подземную парковку.

Также в этом здании был открыт музей прокуратуры.

«В музее посетителям предлагается поближе познакомиться с историей надзорного ведомства Севастополя, которая представлена справками и экспонатами разных этапов, начиная с 1783 года – в составе Таврической губернии, продолжая историей прокуратуры Севастопольского градоначальства 1874 – 1920 годов, затем советского, военного, послевоенного периодов и вплоть до современности.

Здесь размещены уголовные дела и другие документы, десятилетиями хранившиеся на архивных полках, подлинные сборники законодательства первой половины 20 века, обмундирование прокурорских работников разных периодов, награды ветеранов прокуратуры и ветеранов Великой Отечественной войны, работавших в Севастополе», – говорится в презентации.

Также на основании документов и воспоминаний ветеранов оборудовано рабочее место следователя прокуратуры 1940 – 1960 годов с использованием печатной машинки, телефона, мебели и других предметов интерьера того времени.

Многие предметы и документы предоставлены самими ветеранами прокуратуры либо их родственниками, работниками прокуратуры, которые участвуют в деятельности поисковых и реконструкторских движений. Коллекция продолжается пополняться.

В ведомстве планируется, что музей станет местом встреч ветеранов с молодыми специалистами прокуратуры, будет использоваться в работе по правовому просвещению и патриотическому воспитанию детей и подростков.

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Ольга Сурикова