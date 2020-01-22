В Севастополе предприниматели могут арендовать помещение по льготной цене

В Севастополе субъекты малого и среднего предпринимательства могут снять городскую недвижимость по льготной цене. Так, в первый год аренды помещения предприниматель уплачивает только 40% процентов размера от установленной арендной платы, во второй год – 60%, в третий год – 80%.

В аренду предоставляются помещения, находящиеся в казне города, а также закрепленные на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за балансодержателями.

Извещения о проведении конкурсов или аукционов на право заключения соответствующих договоров аренды размещаются на сайте http://torgi.gov.ru.

Предприниматель может выбрать помещение из списка и направить в Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя заявку с просьбой о выставлении данного имущества на торги. После проведения аукциона с победителем заключается договор аренды.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: sibgr.ru