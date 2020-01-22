В Севастополе молодежь обучат навыкам официантов и матросов-спасателей

С 31 января по 2 февраля на базе международного центра «I&Camp» (с. Песчаное) 200 представители молодежи из шести регионов РФ пройдут обучение в Окружной школе сервиса и гостеприимства студенческих отрядов Севастополя.

Направления обучения: бармен; официант и матрос-спасатель.

Образовательный курс включает лекции, мастер-классы, открытые дискуссии и тренинги квалифицированных спикеров Республики Крым и города Севастополя.

Будущие бармены и официанты научатся готовить разные виды кофе, сервировать столы и обслуживать посетителей.

Матросы-спасатели научатся оказывать первую медицинскую помощь, научатся работать с детьми

разного возраста.

Среди приглашенных лекторов: руководитель сервисного направления Российских студенческих отрядов — Ольга Гуськова, действующий инструктор первой помощи — Юлия Золотухина, шеф-бармен и совладелец

собственного бара — Денис Зарецкий.

В программе предусмотрены и внеучебные мероприятия: дискотека, гитарные вечера и концертная программа, которые помогут сплотить коллектив и познакомиться с представителями регионов Юга.

В завершении обучения ребят ждет итоговое тестирование и экскурсия по бухтам и окрестностям города-героя Севастополя.

Организаторами Школы являются руководитель проекта Денисова Дарья Сергеевна совместно с Управлением по делам молодёжи и спорта города Севастополя, ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя», Севастопольским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» за счет средств Федерального агентства по делам молодежи.

По материалам пресс-служба Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды» (и фото)