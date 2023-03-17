В Севастополе предложили закрыть баннером здание католического костела

Переданное католической общине здание бывшего кинотеатр «Дружба» так и не может дождаться реконструкции, но и расторгнуть договор с нынешним собственником уже невозможно. Об этом в ходе эфира на телеканале «СТВ» сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В ответ на прозвучавшее предложение от жителя города скрыть неотремонтированный фасад здания костела баннером губернатор подчеркнул, что не факт, что это будет выглядеть эстетичнее, но пообещал дать поручение рассмотреть варианты и возможность размещения такого баннера.

По словам Развожаева, представители религиозной общины уверяют, что ремонтные работы будут, но не называют сроки. Также добавил он, разочаровывает тот факт, что было обещано восстановление органа, но пока нет шагов и в этом направлении.

«Здесь история печальная, потому что действительно здание было передано с условием реконструкции. Потом здание было оформлено в бессрочное пользование, поэтому сейчас за невыполнение условий об обещанном ремонте расторгнуть договор невозможно», — констатировал глава города.

Напомним, в Севастополе здание католического костела, использовавшегося ранее как кинотеатр «Дружба», передано религиозной общине в 2019 году. К 2023 году новый собственник должен был провести работы по сохранению объекта культурного наследия.

Ольга Сурикова