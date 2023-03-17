На окнах одного из зданий в центре Севастополя заметили «украинский флаг»

Город Происшествия
17-03-2023
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Неравнодушный крымчанин участник СВО заметил, что окна одного из зданий в центре Севастополя оклеены пленкой в цветах украинского флаг. Здание расположено по адресу Сенявина, 7 напротив Центрального рынка. 

«Конечно каждый имеет право на выражение своего мнения, но сколько крымских парней сейчас на СВО отдают свои жизни, я и сам участник СВО, приехал в Крым на время отпуска, люблю Севастополь, часто тут бываю. А тут в центре города — вот это. Стало как-то обидно», — написал в соцсетях молодой человек.

Дарья Тимофеева

Фото: ЧП Севастополь

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