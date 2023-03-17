Ветераны-подводники просят не резать атомоход «Дмитрий Донской» на металл

Ветераны-подводники из движения «Ветераны России» обратились к властям страны с просьбой не утилизировать уникальную атомную подлодку «Дмитрий Донской», а вместо этого сделать из нее музей, сообщают РИА Новости.

Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости. Письмо, адресованное премьер-министру РФ Михаилу Мишустину спикеру Госдумы Вячеславу Володину, министру обороны РФ Сергею Шойгу и гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву, подписано исполнительным директором движения Вадимом Мироненко.

«В преддверии Дня моряка-подводника (19 марта) хотим обратиться к вам с просьбой сохранить для наших потомков ещё один символ нашей страны – уникальный атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 «Дмитрий Донской» (проект 941 «Акула»), выведенный в 2022 году из боевого состава ВМФ России», — говорится в обращении.

По мнению ветеранов, «Дмитрий Донской» не нужно утилизировать, вместо этого из субмарины можно сделать учебно-выставочный комплекс.

Атомоход является головным кораблем проекта 941 «Акула». Подлодки этого проекта считаются самыми большими подводными судами в мире. Всего было построено шесть кораблей, и все они уже выведены из строя.

Фото: Павел Львов/Риа Новости