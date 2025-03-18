В Севастополе празднование Русской весны началось с возложения цветов

Сегодня отмечается 11 годовщина Русской весны. 18 марта 2014 года был подписан договор о возвращении Севастополя и Крыма в состав России.

Руководство города, депутаты Законодательного Собрания Севастополя, военнослужащие приняли участие в возложении цветов на площади Нахимова к «Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 гг».

«Мы никогда не забудем те дни — наполненные ожиданием, волнением и невероятным единством. В тот момент люди объединились во имя будущего, своей земли и исторической справедливости. Миллионы сердец били в такт с одной мыслью: «Мы – Россия!». И этот выбор стал нашей общей победой — торжеством правды, достоинства и справедливости», — отметил в поздравительной речи вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Парламентарий подчеркнул, что Севастополь является олицетворением мужества, преданности Родине и верности традициям. Здесь каждый камень хранит историю, а каждое поколение передаёт дух доблести и любви к Отечеству. А память о весне 2014 года должна навсегда остаться в наших сердцах, согревая теплом единства и гордости.

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Фото: Анна Корнилова